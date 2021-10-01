أبو الإسلام - زيد بن عمرو - مقتطفات من المصادر الأصلية للقرآن - عبدالجواد سيد

2021/10/01 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجواد_سيد أبو الإسلام - زيد بن عمرو- مقتطفات من المصادر الأصلية للقرآن المؤثرات الحنيفية - الفصل السادس والأخير - وليم سان كلير تيسدال - ترجمة عبدالجواد سيد لم يكن محمد أول من إعتقد فى سخف وتفاهة العقيدة الشعبية لقومه العرب ، ورغب فى إصلاحها ، فقبل سنوات من ظهوره كنبى ، كما نعرف من مؤرخى سيرته الأوائل ، ظهر عدد من الرجال فى المدينة والطائف وم ......





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