بيليه يغادر المستشفى بعد علاجه من ورم وسيخضع لعلاج كيميائي

2021/10/01 | 02:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، المستشفى، الخميس، بعد خضوعه لجراحة لاستئصال ورم في القولون، على أن يخضع لعلاج كيميائي، بحسب ما أفاد طاقمه الطبي.

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