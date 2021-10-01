في الذكرى 40 لاستشهاد الحاج سامي وزوجته مها أبو غوش - نهاد ابو غوش

2021/10/01 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشاستمعنا واجمين، وكنا مجموعة من المعتقلين السياسيين الشباب في سجن المحطة، من خلال جهاز راديو مهرب، للخبر الذي بثته إذاعة مونت كارلو قبل أربعين عاما بالتمام، أي في الأول من تشرين الثاني / اوكتوبر 1981 عن استشهاد الحاج سامي أبو غوش وزوجته مها أبو غوش، خلال انفجار سيارتهما في منطقة الفاكهاني ببيروت.



شيء ما واقعي في داخلي كان يقول هذه نتيجة طبيعية لمن اختار هذا الدرب، وأصوات اخرى تق ......





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