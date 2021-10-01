العراق في ندوة لمجلس العلاقات الخارجية

2021/10/01 | 03:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تنجح الدبلوماسية العراقية في الترويج عن مصالح العراق واستقرار المنطقة؟

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