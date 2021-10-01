مصدر: مقتل قيادي كبير في القاعدة بضربة أميركية في سوريا

2021/10/01 | 03:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت القيادة المركزية الأميركية، الخميس، مقتل القيادي الكبير في تنظيم القاعدة، سليم أبو أحمد، في غارة جوية بالقرب من إدلب في سوريا في 20 سبتمبر.

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