ما هي الثوابت الدينية؟

2021/10/01 | 04:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثُر الحديث في الآونة الأخيرة عن تعبير "الثوابت الدينية"، فكلما تجرأ أحد أن يتحدث عن "تجديد" الخطاب الديني أو تجاسر مفكر ما على الاقتراب من هذه الكلمة -التي يكاد يجعلها البعض محرمة – لابد أن يتلوها بكلمة بدون مساس بالثوابت الدينية!

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