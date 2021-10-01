السجن المؤبد لشاب شن هجوما مسلحا على كنيس يهودي في كاليفورنيا

2021/10/01 | 04:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة أميركية، الخميس، تطبيق عقوبة السجن المؤبد من دون إمكانية الحصول على إفراج مشروط بحق شاب أقرّ بإطلاقه النار داخل كنيس يهودي في كاليفورنيا، في 2019، في هجوم أدى لمقتل امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح.

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