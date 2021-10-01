تصنيف جديد لأفضل 10 شركات طيران في العالم

2021/10/01 | 05:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للعام السادس على التوالي، تربعت قطر على عرش أفضل خطوط طيران في العالم للعام 2021، في أحدث تصنيف أصدرته شركة "سكاي تراكس" البريطانية المتخصصة في عالم الطيران.

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