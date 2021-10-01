إرجاء المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا في خضم أزمة الغواصات

2021/10/01 | 06:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول أوروبي في كانبيرا، الجمعة، أن جولة المفاوضات التجارية التي كان مقرّراً أن تعقد بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا أرجئت شهراً، في خطوة تأتي في خضم غضب بروكسل من إلغاء كانبيرا عقداً ضخماً لشراء غواصات من باريس.

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