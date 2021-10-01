فيسبوك يكشف عن محادثات جماعية تجمع بين

2021/10/01 | 06:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة فيسبوك، الخميس، إطلاق ميزة تتيح للمستخدم المشاركة في محادثات جماعية، تضم مستخدمين من منصتي "مسنجر" و"إنستغرام".

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