"آثام كومان السبعة" التي وضعته على باب الخروج

2021/10/01 | 07:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات مستقبل المدرب الهولندي لبرشلونة، رونالد كومان، متوقفا على الرئيس خوان لابورتا وبقية أعضاء مجلس إدارة النادي بعد الهزيمة القاسية للفريق على يد مضيفه نادي بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل لاشيء.

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