2021/10/01 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق دقلديانوس.



قسطانطيوس، أوسيان: الآن نأتي إلى عام 284 ميلادية، عندما تم اختيار دقلديانوس إمبراطورا لروما.



نلاحظ ثلاثة أشياء: أولا، بالرغم من الاضطهاد، كان الدين المسيحي ينتشر بسرعة.



ثانيا، أن الإمبراطورية الرومانية، بعد أن أصبحت شاسعة جدا، ولا يمكن السيطرة عليها بحكومة واحدة، أصبحت تضعف وتتناقص يوما بعد يوم.



ثالثا، أن ممالك أوروبا العديدة، كانت تتقدم حضاريا وسياسيا كل يوم.لق ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصص وحواديت من العالم القديم (24) قسطنطين العظيم - محمد زكريا توفيق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصص وحواديت من العالم القديم (24) قسطنطين العظيم - محمد زكريا توفيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).