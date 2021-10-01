طالبان : الارهاب الذي صدرناه / الجزء السادس ( حفريات ) - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/10/01 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي طالبان : ارهابنا الذي صدرناهالجزء السادس حفريات ( 2 )19 - وعى الدعاة الفاطمييين انه يصعب على الناس تغيير قناعاتهم التي ورثوها من غير ان يكون البديل اكثر إقناعاً ، او من غير قوة تجبرهم على الإيمان بالدين الجديد او بالتأويل الجديد للدين .



قبل ان يخرج عبيد الله من عالمه المستور ويعلن أنه المهدي المنتظر ، كان دعاة الدعوة الفاطمية يعيشون طور الدعوة لا طور بناء الدولة ، ولهذا ......





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