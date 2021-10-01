2021/10/01 | 08:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أظهرت دراسة بريطانية أنه ليس هناك أي ضرر في تلقي لقاح الوقاية من كوفيد-19 ولقاح الإنفلونزا في نفس التوقيت، حيث أن ذلك لا يؤثر سلبا على الاستجابة المناعية التي ينتجها أي منهما.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة بريطانية: لا ضرر من تلقي لقاح كورونا والإنفلونزا بنفس الوقت المركز الخبري الوطني.

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