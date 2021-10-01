2021/10/01 | 08:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداد/المركز الخبري الوطني خرج المهاجم أوليفييه جيرو مجددا من تشكيلة فرنسا التي أعلنها المدرب ديدييه ديشان، أمس الخميس، لخوض نهائيات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الشهر القادم في إيطاليا.وشارك جيرو (35 عاما)، ثاني هدافي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استبعاد جيرو مجددا وعودة هرنانديز وبافارد لتشكيلة فرنسا المركز الخبري الوطني.

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