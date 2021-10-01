شاهد لحظة افتتاح وزير خارجية إسرائيل لسفارة بلاده في البحرين

2021/10/01 | 08:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الخميس، سفارة بلاده في البحرين وذلك في زيارة للمنامة هي الأولى لوزير إسرائيلي بالتاريخ.

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