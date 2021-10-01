دراسة أميركية تكشف العلاقة بين تقنين الماريغوانا وانتشار التعاطي

2021/10/01 | 08:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديدة أن نسبة تعاطي مخدر الماريغوانا لم ترتفع الولايات المتحدة رغم تقنينه في 18 ولاية أميركية بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، وفقا لما ورد في صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

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