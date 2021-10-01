زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

2021/10/01 | 08:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة، اليوم الجمعة، جنوب إيران، وفقا لما أعلنه المركز الأوروبي لرصد الزلازل.وبحسب المركز الأوروبي فإن مركز الزلزال يبعد 95 كيلومترا شمال غربي مدينة بوشهر، حيث تقع محطة […]

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