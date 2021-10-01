وست هام يفوز بثنائية على رابيد فيينا في الدوري الاوروبي

2021/10/01 | 08:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ انتصر فريق وست هام يونايتد الإنكليزي على رابيد فيينا النمساوي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب "لندن الأولمبي"، في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".سجل الهدفان لاعب الوسط المتألق ديكلان رايس في الدقيقة 29، والدولي الجزائري سعيد بن رحمة في الدقيقة الأخيرة من أحداث اللقاء ".وحقق الفريق الإنكليزي انتصاره الثاني على التوالي، ليعتلي صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة، بينما عانى الفريق النمساوي من خسارته الثانية تواليا ليكون الاخير في الترتيب بدون نقاط " ./انتهى2

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