توتنهام يكتسح مورا بخماسية في دوري المؤتمر الأوروبي

2021/10/01 | 08:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/حقق نادي توتنهام هوتسبير الإنكليزي فوزا سهلا على ضيفه فريق مورا السلوفيني، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "توتنهام"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة لدور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.انتهى الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدفين مبكرين، سجلهما ديلي آلي من ركلة جزاء، وجيوفاني لو سيلسو في الدقيقتين الثالثة والثامنة ".وفي الشوط الثاني، قلص اللاعب زيجا كوس الفارق لفريق مورا بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 53 " .وتمكن النجم هاري كين، الذي شارك بديلا في الشوط الثاني، من تسجيل 3 أهداف لتوتنهام "هاتريك" في الدقائق 68 و77، و87 ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في المسابقة ".وبتلك النتيجة احتل توتنهام صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن رين صاحب الوصافة، بينما مورا في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط ".وكان فريق توتنهام قد تعادل في مستهل مشواره ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، 2-2 ضد رين الفرنسي في الجولة الأولى يوم السادس عشر من ايلول الماضي، بينما خسر مورا السلوفيني أمام فيتيسه أرنهيم الهولندي بنتيجة 0-2، في الجولة ذاتها من المسابقة الأوروبية "./انتهى2ا

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