كوبا.. نقاش حول الحصار واستعادة الرأسمالية - تامر خرمه

2021/10/01 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تامر_خرمه ما هو الحصار الأمريكي على كوبا؟ الحصار الاقتصادي على كوبا هو إجراء خططت له الإدارات الإمبريالية لأيزنهاور (1953-1961) وكينيدي (1961-1963) لهزيمة ثورة 1959 الكوبية.



بقلم ريكاردو أيالا وروبرتو هيريرا في المرحلة الأخيرة من النضال المناهض للدكتاتورية ضد فولجنسيو باتيستا، اكتسبت حركة 26 تموز تعاطف قطاع من المؤسسة الأمريكية، التي أصدرت قرارا بحظر تصدير الأ ......





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