العقل أولا والعقل أخيراً - غازي الصوراني

2021/10/01 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني على طريق التحرر والنهوض والخلاص من كل مظاهر التخلف والأوهام .



أدعو إلى إعمال الفكر أو العقل للوصول إلى المفهوم الواضح لمجمل أهداف شعوبنا عموماً ومفهوم واضح للثقافة خصوصاً وذلك ارتباطاً بخصوصية الواقع وبالتفاعل معه، فالثقافة رؤية ومبدأ للسياسات: وسؤالي هنا ما هي قيمنا الثقافية القابلة للتبادل في سوق القيم، ومكونه لعقلية حداثية نقيضة ورافضة للخزعبلات تسعى إلى بلورة هوية ليست من ماض ولّى، بل ......





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