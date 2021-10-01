2021/10/01 | 08:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد وزير التجارة والاستثمارات والسياحة الأسترالي، دين تيان، بأن الاتحاد الأوروبي أجل المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة مع بلاده لمدة شهر واحد، دون كشف سبب هذا القرار.وقال الوزير الأسترالي في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأجيل المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا المركز الخبري الوطني.

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