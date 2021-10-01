2021/10/01 | 09:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تستكمل على ملاعب بغداد والمحافظات، اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز بإقامة خمس مباريات.المباراة الأولى ستجمع بين فريقي الشرطة واربيل على ملعب الشعب في الثالثة والنصف عصرا، ويضيف امانة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..خمس مباريات ضمن الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز المركز الخبري الوطني.

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