2021/10/01 | 09:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب إعصار نادر مدينة كيل بألمانيا حيث التقطت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تطاير الأشجار والحطام في الهواء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد لحظة اجتياح إعصار نادر بلدة ألمانية بشكل مفاجئ) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد لحظة اجتياح إعصار نادر بلدة ألمانية بشكل مفاجئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).