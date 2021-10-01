2021/10/01 | 09:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نزحت مئات العائلات التي تنتمي إلى طائفة الهزارة الشيعية في وسط أفغانستان منذ سيطرة طالبان على الحكم في كابل، مما عزز المخاوف من تجدد الاضطهاد ضد هذه الأقلية الدينية، وفقا لصحيفة وول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طالبان تهجر “الشيعة” وتستولي على منازلهم وممتلكاتهم المركز الخبري الوطني.

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