صور أقمار صناعية تكشف تفاصيل انفجار طهران الغامض

2021/10/01 | 09:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غالبا ما يلف الغموض حوادث الانفجارات والحرائق التي تلحق بمنشآت ومصانع في إيران، فيما تكتفي السلطات بالإعلان عن اليسير من التفاصيل.

وكانت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني أعلنت الأحد الماضي عن اندلاع حريق في أحد مراكز أبحاث الاكتفاء الذاتي التابعة للحرس الثوري غربي طهران، مكتفية بالقول إن 3 عاملين قتلوا.

غير أن صور أقمار صناعية أظهرت حجم الضرر الذي لحق بالموقع.

كما أكدت شركة "Imagesatintl" المعلوماتية، أن انفجارا طال "قاعدة صواريخ سرية تابعة للحرس".

إلى ذلك، أوضحت أن الانفجار طال مركزا تابعا لمجموعة "شهيد همت الصناعية"، مضيفة أن الصور تظهر تدمير نحو ربع المبنى.

يذكر أن التلفزيون الرسمي الإيراني كان نقل عن الحرس الثوري قوله في بيان سابق إن "حريقا شب مساء الأحد الماضي في أحد مراكز الأبحاث غرب العاصمة الإيرانية، مضيفا أن 3 أشخاص أصيبوا، قبل أن يتم احتواءه.

وكانت البلاد شهدت خلال السنوات الماضية، موجة حرائق طالت شركات ومصانع في عدة مدن منها قم وأصفهان وقزوين، من دون الكشف عن الأسباب.

كما سجلت عدة مواقع منشآت عسكرية انفجارات غامضة، لم يكشف عن الجهة التي تقف وراءها، إلا أن مسؤولين إيرانيين كانوا اتهموا أكثر من مرة إسرائيل ومخابراتها بالوقوف وراءها.

N.A

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