حوار مع فلاديمير ميلوف - نادية خلوف

2021/10/01 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف "كان لدي 20 شرطيا روسيا في المدخل"فلاديمير ميلوف زميل مقرب من السياسي المعارض المسجون أليكسي نافالني.ستيج فريدريكسون يتحدث إلى خبير الطاقة البالغ من العمر 49 عامًا حول الديمقراطية وبوتين ومستقبل روسيا.



ترجمة: نادية خلوف نقاش ثقافي على صفحة إكسبرسن السّويدية الثقافية..



كانت الانتخابات البرلمانية الروسية الأخيرة بمثابة نكسة لفلاديمير بوتين ، على الرغم من التزوير الانتخابي ......





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