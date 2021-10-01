القوات الامنية تقطع عددا من الشوارع وسط بغداد

2021/10/01 | 09:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بقطع عدد من الطرق القريبة من ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "القوات الامنية قطعت طرقا مؤدية الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد".



ولم يدل المصدر بمزيد من التفاصيل.

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