ازمة صفقة الغواصات تتفاعل.. توقف المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا

2021/10/01 | 09:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن وزير التجارة الأسترالي دان تيهان، اليوم الجمعة، أن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق تجاري تأجلت، مع تصاعد خلاف بشأن قرار كانبيرا إلغاء صفقة بقيمة 40 مليار دولار لشراء غواصات فرنسية.ونقلت وكالة “رويترز” تصريحات الوزير الأسترالي الذي أكد أن الجولة 12 التي كانت مقررة في 12 من أكتوبر تشرين الأول تأجلت شهرا.[…]

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توقف المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا أولاً على الايام نيوز.

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