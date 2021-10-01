2021/10/01 | 09:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداد/المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بقطع عدد من الطرق القريبة من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر، ان “القوات الامنية قطعت طرقا مؤدية الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد”.هذا وتصاعدت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطع عدد من الطرق المحيطة بساحة التحرير وسط بغداد المركز الخبري الوطني.

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