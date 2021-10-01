القبض على فارين من سجن بادوش في بغداد

2021/10/01 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ألقت قوات الأمنية، اليوم الجمعة، القبض على مطلوبين فارين من سجن بادوش في بغداد.

وذكرت وزارلة الداخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "الثوات الامنية القت القبض على شخصين وضبط بحوزتهما مواد مخدرة نوع كرستال خلال اجراء ممارسة أمنية ضمن منطقة القادسية في بغداد".

وأضاف البيان أنه "بعد التأكد منهما من خلال قاعدة البيانات تبين انهما مطلوبان بقضايا جنائية وهاربان من سجن بادوش".

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