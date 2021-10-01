مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير مروع في تقاطع موصل الجديدة

2021/10/01 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوىافاد مصدر امني بمحافظة نينوى، اليوم الجمعة، بمصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير مروع في تقاطع موصل الجديدة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "حادث سير مروع في تقاطع موصل الجديدة ادى الى وفاة شخصين وإصابة ٣ اخريبن".

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