القوات الامنية تغلق محيط ساحة التحرير

2021/10/01 | 10:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / بدأت القوات الامنية، صباح اليوم الجمعة ، اغلاق محيط ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد ، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية لانطلاق التظاهرات الشعبية المطالبة بالاصلاحات .جاء ذلك ، بعد دعوات اطلقها عدد من الناشطين والمنظمات المدنية عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي ، للمشاركة في تجمع جماهيري استذكاري عصر اليوم الجمعة./انتهى5

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