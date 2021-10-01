بيليه يغادر المستشفى

2021/10/01 | 10:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / غادر اسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، المستشفى بعد تعافيه من جراحة لاستئصال ورم في القولون.وذكر بيان لمستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، حسب موقع كورة :" أن بيليه سيخضع للعلاج الكيميائي، إثر جراحة ، اضطرته للبقاء في المستشفى لأسابيع"./ انتهى

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