2021/10/01 | 10:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، اليوم الجمعة ، التزامها بقانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، فيما أكدت عدم وجود مادة قانونية تسمح للمفوضية بأخذ بصمات الراقدين في الحجر الصحي.وأوضحت المتحدثة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية الانتخابات تتحدث عن الراقدين بالحجر الصحي المركز الخبري الوطني.

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