تداول فيديو سير الشيخ زايد بن حمدان على قدميه في اكسبو 2020.. وتركي آل الشيخ يعلق

2021/10/01 | 10:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وهو يسير على قدميه بعد تعرضه لحادث ضمن قوات تحالف "دعم الشرعية" في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

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