الله وتاريخ الديانة اليهودية - سعود سالم

2021/10/01 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٩-;-١-;- - الله والتاريخ اليهودي يمكن تحديد تاريخ اليهود واليهودية بالمراحل السته التالية، والتي نقلناها بتصرف عن ملف خاص بالثقافة اليهودية في مجلة "ميزوبوتاميا" المهتمة بالهوية العراقية :1- المرحلة الشفاهية : وهي المرحلة الفلسطينية الاولى التي يسودها الكثير من الغموض والفرضيات والمجادلات بين المؤرخين العلميين والفقهاء المؤمنين نظرا للبعد الزمني وغياب الآثار ا ......





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