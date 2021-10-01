المفوضية: القانون لا يسمح بمشاركة مرضى الحجر الصحي في الانتخابات

2021/10/01 | 10:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، التزامها بقانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، فيما أكدت عدم وجود مادة قانونية تسمح للمفوضية بأخذ بصمات الراقدين في الحجر الصحي.

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وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، للوكالة الرسمية، وتابعها "ناس" (1 تشرين الأول 2021)، أن "القانون لم يتضمن أي مادة أو أي نص حول مشاركة الراقدين في المستشفى بالانتخابات، والمفوضية لا تستطيع مخالفة القانون".

وأضافت أن "ظروف الحجر الصحي لا يسمحان للمفوضية بأخذ بيانات الراقدين وبصماتهم والتواصل معهم"، لافتة إلى "التزام المفوضية بالإجراءات الوقائية الصحية من أجل سلامة الموظفين والمواطنين، عبر توفير الكمامات والمعقمات وتعفير الأماكن والمراكز الانتخابية".

وأشارت الغلاي، إلى "وجود تنسيق مفوضية الانتخابات مع لجنة الصحة والسلامة الوطنية ووزارة الصحة، من أجل توفير وحدات طوارئ لأي حالة قد تحدث".

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