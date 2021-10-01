بعد 10 سنوات من الثورة.. هل يمكن أن تعود عائلة القذافي لحكم ليبيا مرة أخرى؟

2021/10/01 | 10:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل عشر سنوات، عندما واجه معمر القذافي نهاية مروعة بعد 42 عامًا في السلطة، لم يعتقد أحد أن فردًا من عائلته قد ينتهي به المطاف في ليبيا مرة أخرى.

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