2021/10/01 | 10:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قناة (الإخبارية) العراقية، بأن

ثلاثة أشخاص قتلوا فى هجوم مسلح استهدف

منزلا فى سامراء بمحافظة صلاح الدين.

ونقلت قناة عن مصدر أمنى عراقى، القول

إن مجموعة مسلحة هاجمت منزلا ضمن منطقة

قصر العاشق ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 3 أشخاص فى هجوم مسلح بمحافظة صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 3 أشخاص فى هجوم مسلح بمحافظة صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).