القبض على إرهابى ينقل عناصر

2021/10/01 | 10:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى،

اليوم الخميس، إلقاء الاستخبارات

العسكرية القبض على إرهابى يقوم بنقل

عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى إلى

إوكارهم فى القائم بمحافظة الأنبار.

وأضافت الخلية - فى بيان صحفي

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