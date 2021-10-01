ميسي ينجو من عملية سطو في باريس

2021/10/01 | 10:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ نجا مهاجم باريس سان جرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، من عملية سطو تمت في الفندق الذي يقيم فيها بباريس.وتعرض فندق Le Royal Monceau لعملية سطو شارك فيها مثلمون، سرقوا مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى مجوهرات.وحسبما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن عملية اقتحام الفندق تمت من سطح المبنى، حيث تسلل اللصوص إلى إحدى […]

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