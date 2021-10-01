2021/10/01 | 10:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ألقت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة، القبض على عدد من المتهمين بقضايا القتل والخطف والسرقة والتزوير في مناطق مختلفة من العاصمة.وذكر بيان للمديرية، ان “مكتب إجرام النهروان ألقى القبض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهمين بجرائم مختلفة بينها القتل والتزوير في بغداد المركز الخبري الوطني.

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