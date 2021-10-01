تحذير من مقتدى الصدر لدول الجوار: سنعاملكم بالمثل!

2021/10/01 | 10:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، دول جوار العراق بمعاملتها مستقبلا بالمثل اذا تدخلت بالانتخابات، موضحا ان العراق للعراقيين.

وذكر الصدر في تغريدة له عبر تويتر تابعها NRT عربية، (1 تشرين الأول 2021)، ان "الانتخابات شأن داخلي، فعلى دول الجوار وغيرها عدم التدخل بالِشأن الداخلي لا بالترغيب ولا بالترهيب، والا سنعاملها مستقبلا بالمثل".

وختم بوسم "العراق للعراقيين".

N.A

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