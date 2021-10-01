2021/10/01 | 10:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ألقت قوة أمنية، القبض على مطلوبين أثنين في العاصمة بغداد.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الدوريات تمكنت من القاء القبض على شخصين وضبطت بحوزتهما مواد مخدرة نوع كريستال، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال محكومين اثنين وسط بغداد فارين من سجن بادوش المركز الخبري الوطني.

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