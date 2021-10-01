انفوغراف: الحرارة الاربعينية تعاود في 8 محافظات

2021/10/01 | 10:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يسعراق: بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تقلبات خريفية في درجات الحرارة خلال الأيام الأربع المقبلة.

وبحسب قائمة درجات الحرارة فأن الدرجات الاربعينية تعاود في 8 محافظات.

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