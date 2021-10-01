اسعار النفط تسجل انخفاضا طفيفا في تعاملات اليوم

2021/10/01 | 10:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، على أمل أن تحالف موردي أوبك + قد يكثف زيادة مخططة في الإنتاج لتخفيف مخاوف الإمدادات ، مع ارتفاع أسعار الغاز الذي يحفز منتجي الطاقة على التحول من الغاز إلى النفط.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا ، أو ما يعادل 0.2٪ ، إلى 78.19 دولارًا للبرميل، لكنها […]

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