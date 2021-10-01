أسعار صرف الدولار لهذا اليوم في الأسواق المحلية

2021/10/01 | 11:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجلت أسعار بيع الدولار، اليوم الجمعة، 147500 دينار لكل 100 دولار.

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