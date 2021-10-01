بداية من الجمعة.. بريطانيا تفرض على الأوروبيين الدخول بجوازات السفر

2021/10/01 | 11:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدخل إجراء منع دخول أراضي المملكة المتحدة باستخدام بطاقات الهوية الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية في حقبة ما بعد بريكست، حيز التنفيذ الجمعة، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية.

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